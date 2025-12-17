В Египте турист получил ножом в живот во время похода в бар с незнакомками

Курортная идиллия египетской Хургады в очередной раз обернулась кровавой драмой, которая заставляет задуматься о безопасности даже в, казалось бы, безобидных ситуациях. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на NL Times, 31-летний турист из Голландии, имя которого пока не разглашается, отправился в один из местных баров в компании нескольких египетских женщин. Компания расположилась на открытой террасе, но вечер отдыха быстро превратился в кошмар.

По свидетельствам очевидцев, между голландцем и другим посетителем заведения, местным жителем, вспыхнул конфликт. Причиной ссоры, как сообщается, стали женщины, с которыми пришел иностранец. Словесная перепалка моментально переросла в физическое противостояние, и в ходе драки египтянин нанес туристу несколько ножевых ударов в область живота. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, и прибывшая скорая помощь констатировала смерть пострадавшего на месте.

Местные правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент. Подозреваемый в убийстве был немедленно задержан на месте преступления. Полиция Хургады уже начала официальное расследование для установления всех обстоятельств случившегося и мотивов нападавшего.

Ранее сообщалось, что в авиакомпании Azur Air уничтожили чемодан туриста из Краснодара и выиграли у него в суде.