Россиянин потерпел крах в попытке отсудить у Azur Air деньги за расплющенный багаж

История, которая могла бы стать назидательным сюжетом для любого туриста, развернулась после возвращения путешественника из солнечной Турции. Как сообщает портал TourDom , Александр из Краснодара, получив в аэропорту Сочи свой чемодан известного бренда, обнаружил вместо аксессуара для отпуска предмет, больше похожий на произведение современного искусства: глубокие царапины, трещины, разрывы и вмятины покрывали его корпус.

Путешественник пытался взыскать с авиакомпании AZUR Air компенсацию за фактически уничтоженный чемодан премиального бренда стоимостью 94 тысячи рублей. Несмотря на очевидный ущерб и оперативно оформленные в аэропорту документы, попытка решить вопрос в досудебном порядке провалилась.

Авиакомпания ограничилась предложением оплатить ремонт, что в случае с раздробленным пластиком было технически невозможно. Турист обратился в Ленинский районный суд Краснодара, требуя выплатить 84 тысячи рублей (стоимость с учетом износа) и покрыть расходы на экспертизу и госпошлину. Однако вердикт судей первой и последующих инстанций оказался суровым: истцу отказали в удовлетворении требований в полном объеме.

Ключевым фактором в деле послужил статус рейса — международный перелет регулируется не только внутренними правилами перевозчика, но и международным правом, в частности Монреальской конвенцией. Согласно этому документу, если пассажир заранее не объявил особую ценность багажа и не оплатил соответствующий сбор, ответственность авиакомпании строго лимитирована. Максимальный порог выплаты за поврежденную вещь составляет около 20 долларов США за каждый килограмм веса. Именно здесь юридическая стратегия Александра потерпела крах.

Суд столкнулся с отсутствием официальных данных о массе поврежденного груза. Несмотря на то что истец настаивал на предоставлении информации о весе в переписке с авиакомпанией, в материалах дела документальных подтверждений из аэропорта (багажной бирки или квитанции с зафиксированным весом) не оказалось. Без этих цифр суд не смог рассчитать сумму компенсации по «монреальской формуле», а присуждать полную стоимость дорогого изделия закон в данной ситуации запрещает.

Этот случай подчеркивает критическую важность двух правил для владельцев дорогого багажа. Во-первых, при перевозке ценных вещей необходимо оформлять декларацию о ценности, что снимает ограничения по выплатам за килограмм. Во-вторых, при получении поврежденного груза важно сохранять не только акты о повреждении (PIR), но и оригинальные багажные бирки, где зафиксирован вес. В противном случае даже при наличии чеков из бутиков и заключений экспертов о «смерти» чемодана, пассажир рискует остаться без какой-либо финансовой поддержки от перевозчика.

Ранее сообщалось, что пилот обесточил самолет с пассажирами в небе над Турцией.