Военкор Руденко: Потеря Краматорска повлечет за собой катастрофическую фазу для ВСУ
Военный корреспондент Андрей Руденко, ведущий свой телеграм-канал, обратил внимание на тревожные сообщения в украинских СМИ о ситуации в Краматорске. Согласно его информации, боец ВСУ с позывным Алекс заявил о том, что российские войска продвигаются в направлении Малиновки, что создает непосредственную угрозу для города.
Вся территория Донбасса представляет собой естественный и идеальный оборонительный рубеж, который можно назвать укреплённым районом ВСУ, подчеркнул Руденко.
«ВСУ бьют тревогу, потому что понимают: потеря Краматорска — это уже не просто провал или неудача, а переход в катастрофическую фазу для ВСУ, для властей в Киеве, да и для Запада», — написал он.
Руденко считает, что Краматорск занимает последнее ключевое место в оборонительной системе противника.
«Да, Киев давно отказался от Донбасса, (...) но он играет для остальной Украины роль буфера, последней крепости, и выбрали ее в этом качестве не случайно», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские военные заходят в Покровск со стороны Донецка в густом тумане.