Вторая попытка «под градусом»: рисковый водитель Toyota рискует попасть за решетку

На Ямале полицейские пресекли опасное нарушение, которое могло закончиться трагедией. Как передает со ссылкой на ГИБДД интернет-издание «Ямал-Медиа» , инспекторы задержали водителя, который уже не первый раз выезжает на дороги пьяным.

В ночь на 17 декабря в Пуровском районе инспекторы ДПС остановили Toyota, за рулем которой находился 36-летний местный житель. При общении с водителем правоохранители сразу заподозрили неладное — от мужчины явно пахло алкоголем. Подозрения подтвердились: медицинское освидетельствование четко зафиксировало состояние опьянения.

Однако настоящий шок ждал полицейских при дальнейшей проверке. Выяснилось, что этот водитель уже был лишен прав за аналогичное нарушение — управление автомобилем в пьяном виде. Несмотря на действующее лишение, он снова сел за руль, да еще и в нетрезвом состоянии. Теперь его ждут уже не административные, а уголовные последствия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Это означает, что вместо обычного штрафа мужчине может грозить реальный срок лишения свободы, крупный штраф или обязательные работы.

Ранее сообщалось, что в Чехове вынесли приговор по делу о ДТП с погибшим пассажиром.