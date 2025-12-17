В Чехове вынесли приговор по делу о ДТП с погибшим пассажиром

Чеховский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении виновника ДТП, в результате которого погиб пассажир, его обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ночью 31 января 2025 года подсудимый находился за рулем автомобиля марки «Опель». Он ехал по автодороге М-2 Крым — Троицкое — Добрыниха» в муниципальном округе Чехов в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения с последующим съездом на обочину и совершил наезд на дерево. В результате погиб 34-летний пассажир, второму пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, два года и должен будет возместить матери погибшего моральный вред в размере более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.