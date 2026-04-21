«Забудьте про мыло и мочалки»: дерматолог Шишкина дала советы по уходу за лицом в сезон обострений

С приходом тепла многие жители России сталкиваются с обострением кожных проблем, даже если зимой о них удавалось благополучно забыть. Врач-дерматолог Клиники семейной медицины ВолгГМУ Марина Шишкина в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102» объяснила , почему весной и летом состояние кожи ухудшается, какие микроорганизмы обитают на ее поверхности и как правильно ухаживать за лицом, чтобы не навредить естественному защитному барьеру.

По словам специалиста, наша кожа представляет собой не просто покров, а сложный иммунный орган, на котором в состоянии равновесия сосуществует целый комплекс микроорганизмов: бактерии, грибы и вирусы. Основу бактериальной флоры составляет эпидермальный стафилококк, который, будучи представителем нормальной микрофлоры, сдерживает размножение более агрессивного золотистого стафилококка.

Помимо этого, на коже присутствует огромное количество дрожжевых и дрожжеподобных грибов. Врач пояснила, что активность и размножение этих микроорганизмов напрямую зависят от внешних условий. Если зимой, в холода, их жизнедеятельность значительно замедляется, то с наступлением теплого сезона, при оптимальной для них температуре и влажности, микрофлора активизируется, что нередко приводит к высыпаниям и другим проблемам.

Шишкина категорически не рекомендует использовать для умывания обычное мыло, особенно обладателям чувствительной, сухой или реактивной кожи. Она подчеркнула, что большое количество щелочных компонентов в мыле разрушает эпидермальный барьер, что может привести к парадоксальной ситуации: кожа становится одновременно жирной и обезвоженной, а это, в свою очередь, лишь усугубляет все кожные заболевания и делает ее гиперчувствительной.

Утром людям с нормальной кожей можно обойтись и простой водой, но для вечернего очищения, чтобы смыть накопившиеся за день кожное сало, пыль и грязь, необходимы мягкие средства. Врач посоветовала выбирать продукты без сульфатов и спирта, с мягкими поверхностно-активными веществами, отказаться от ежедневного использования щеток и мочалок, умываться не слишком горячей водой, а после процедуры обязательно наносить увлажняющие липидовосполняющие средства с пребиотиками и пробиотиками для восстановления структуры и здоровой микрофлоры кожи.