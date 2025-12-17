Жестокого убийцу из Турции схватили при побеге на границе Абхазии

Совместная операция правоохранительных органов привела к задержанию опасного преступника, скрывавшегося от международного правосудия. Как пишет ТАСС , гражданин Турции Шахин Хасан, объявленный в розыск Интерполом, был задержан на территории Абхазии.

По данным турецкой полиции, мужчина обвиняется в совершении жестокого убийства в Стамбуле — он расстрелял своего соотечественника, за что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Попытка скрыться от закона привела преступника на абхазскую границу. Как установили сотрудники МВД республики, Шахин Хасан нелегально проник на территорию Абхазии, перейдя пограничную реку Ингур в обход официальных пунктов пропуска. Однако его планам не суждено было сбыться.

Специалисты управления уголовного розыска быстро установили личность задержанного и все обстоятельства его дела. После необходимых процедур, в рамках действующих международных договоренностей и при содействии совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и России, подозреваемый был передан российским правоохранительным органам для последующей экстрадиции в Турцию.

