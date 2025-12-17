Китайские туристы назвали трудности, с которыми столкнулись в России

Китайские блогеры активно делятся впечатлениями от посещения России. Среди положительных эмоций есть и отрицательные — трудности, с которыми китайцы столкнулись в 2025 году, обсуждают в комментариях и блогах. Основные проблемы касаются связи, платежей и уровня сервиса.

Первая сложность — нестабильная мобильная связь. Иностранные SIM-карты могут не работать несколько часов или даже суток после активации, мобильный интернет часто прерывается, а многие привычные для китайцев онлайн-сервисы оказываются недоступны. Для гостей, привыкших к полной цифровизации, это становится серьезным неудобством.

Вторая проблема — отсутствие привычных платежных систем. Сервисы WeChat Pay и Alipay принимают лишь в очень ограниченном числе мест. Туристам приходится снимать и использовать наличные деньги, из-за чего они испытывают дискомфорт.

Один из путешественников, Чэн, признался, что провел много времени в поездке, переживая о безопасности своих средств.

Третья трудность связана с инфраструктурой. В России почти нет привычных для китайцев международных гостиничных сетей. Цены на проживание и внутренние перелеты часто сопоставимы с европейскими, но уровень сервиса, по оценкам туристов, не всегда соответствует ожиданиям. Особенно эта разница заметна на популярных курортах, например, в Сочи.

Несмотря на это, некоторые путешественники находят в поездке по России определенные плюсы. Они отмечают красоту пейзажей и долгих дорог. Для них временное «выключение из цифрового мира» становится не проблемой, а главным и необычным опытом всего путешествия.

