Перепланировка квартиры: за какие незаконные работы можно лишиться жилья

Перенос кухни, объединение комнат и расширение санузла могут потребовать предварительного согласования. За самовольную перепланировку собственнику грозит штраф, а в отдельных случаях его могут обязать вернуть квартире прежний вид. О том, какие работы нельзя проводить без разрешения и как узаконить уже сделанные изменения, изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист по судебно-претензионной практике Степан Углов.

Что запрещено делать в квартире без согласования?

По словам эксперта, согласно Жилищному кодексу РФ к перепланировке относятся:

изменение границ и площади помещения,

образование новых помещений,

изменение внутренней планировки, даже если общая площадь квартиры остается прежней.

Предварительное согласование требуется:

при сносе и установке перегородок,

объединении или разделении комнат,

переносе дверных проемов,

расширении санузла за счет коридора,

переносе кухни, сантехнического оборудования и радиаторов, если работы затрагивают инженерные системы и требуют внесения изменений в техническую документацию.

Обычный косметический ремонт согласовывать не нужно. Как правило, разрешение не требуется и при замене сантехники или плиты на аналогичные на прежнем месте, если работы не затрагивают инженерные системы и не меняют технические характеристики помещения.

При этом существуют изменения, которые не согласуют даже по заявлению. В частности, речь идет о работах, нарушающих требования безопасности, вмешательстве в несущие конструкции, вентиляционные шахты и системы газоудаления. Нельзя размещать ванную или туалет над жилыми комнатами соседей снизу, объединять газифицированную кухню с комнатой без предусмотренного проектом изолирующего решения или выносить радиаторы центрального отопления на лоджию.

Фото: [ istockphoto.com/mtreasure ]

Какой штраф грозит за незаконную перепланировку?

Юрист предупредил, что по части 2 статьи 7.21 КоАП РФ за самовольную перепланировку помещения в многоквартирном доме предусмотрены штрафы:

для граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс. ₽;

для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. ₽;

для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. ₽.

Однако уплата штрафа не делает перепланировку законной.

«Если собственник проигнорирует требование, ст. 29 ЖК РФ позволяет через суд продать квартиру с публичных торгов. Собственнику выплатят вырученные деньги за вычетом расходов на восстановление», — пояснил юрист.

Если выполненные работы не нарушают права соседей и не создают угрозу их жизни и здоровью, собственник может обратиться в суд с требованием сохранить помещение в измененном состоянии.

Кроме того, если из-за перепланировки пострадали соседи, собственнику может потребоваться возместить причиненный ущерб.

Фото: [ istockphoto.com/Semen Salivanchuk ]

Что будет, если продать квартиру с несогласованной перепланировкой?

Продажа квартиры не устраняет проблему. Обязанность узаконить изменения или вернуть помещение в прежнее состояние может перейти к новому собственнику.

У продавца могут возникнуть претензии со стороны покупателя, если тот не знал о незаконных изменениях. В зависимости от обстоятельств покупатель может потребовать возместить расходы на восстановление квартиры, снизить цену или добиваться расторжения договора.

Как согласовать перепланировку в Подмосковье?

Жителям Московской области для согласования переустройства или перепланировки необходимо обратиться в администрацию городского или муниципального округа. Подать заявление можно через портал госуслуг.

Если работы уже выполнены, собственнику следует обратиться в администрацию и выяснить, возможно ли сохранить изменения. Если согласовать перепланировку не удается, вопрос в предусмотренных законом случаях можно решать через суд.

Если изменения у соседей вызывают опасения, жители могут обратиться в Госжилинспекцию Московской области, в том числе через сервис «Добродел».