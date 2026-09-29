Три новых правила с 1 октября: что изменится для жителей квартир?

С 1 октября 2026 года для жителей многоквартирных домов вводятся три новых правила. Они касаются передачи показаний счетчиков, содержания общих помещений и проведения ремонта. Об этом сообщает PRIMPRESS .

Первое изменение затрагивает оплату коммунальных услуг. Если собственник или наниматель не передаст показания приборов учета в срок, управляющая организация сможет временно начислять плату по среднемесячному нормативу. После получения актуальных данных будет сделан перерасчет. Специалисты советуют не откладывать передачу показаний на последний день: ошибка даже в одной цифре может заметно повлиять на сумму в следующей квитанции.

Второе правило касается мест общего пользования — коридоров, лестничных площадок и тамбуров. Хранить там крупногабаритные предметы, мебель, бытовую технику и стройматериалы запрещено, если они мешают проходу или затрудняют эвакуацию. Под ограничение могут попасть даже велосипеды и детские коляски. По данным МЧС, захламленные пути эвакуации остаются одним из факторов, усугубляющих последствия пожаров.

Третье требование адресовано тем, кто планирует ремонт. Перед началом шумных или потенциально опасных работ необходимо уведомить управляющую компанию и сообщить примерные сроки. Особое внимание уделяется перепланировке, переносу сантехники и изменению перегородок, затрагивающих общедомовые конструкции и коммуникации. За нарушение требований предусмотрены предупреждение или дополнительные начисления.