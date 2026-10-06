Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье за последний год подорожали на 11%. Средняя цена достигла ₽517 тыс., при этом количество доступных объектов сократилось на 5% — до 16,7 тыс. участков. Об этом ТАСС сообщил главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

По словам эксперта, нынешний объем предложения остается выше, чем два-три года назад, а также превышает показатели пятилетней давности. При этом рынок постепенно меняется: часть новых предложений появляется за счет земель, которые ранее находились у небольших девелоперов.

Попов объяснил, что для некоторых небольших застройщиков освоение таких территорий с использованием механизма эскроу-счетов стало экономически невыгодным. Поэтому часть земельного фонда выходит на рынок уже в формате отдельных участков под строительство частных домов.

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