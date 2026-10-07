Скандального российского чиновника хотят «раскулачить» на миллиарды в рамках уголовного дела

Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего заместителя губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина и его родственников. Речь идет об активах, которые ведомство считает продуктом коррупции. Суммы называют разные — от ₽154 млн до ₽3 млрд, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По версии надзорного органа, с 2010 по 2022 год Телегин владел компаниями и получал доход, что нарушает антикоррупционное законодательство. Лоббируя интересы ООО «Экострой ЛК», он обеспечил заключение более 200 контрактов, в том числе на строительство жилья для льготников.

Ответчиками по иску проходят жена экс-чиновника Светлана, дети Анастасия и Александр, Валентина Голубовская и ООО «Ярмарка». Третьими лицами указаны АО «Тандер», ООО «Торгсервис 342» и Людмила Телегина.

Список имущества впечатляет. На Светлану Телегину оформлены торговый центр площадью 1 145 кв. м, два нежилых здания на 2 607 и 2 168 кв. м, помещения в трех многоуровневых гаражах, гостиница «Заря» на 3 580 кв. м, участки в Крапивинском округе и нежилые помещения в Ленинске-Кузнецком. Часть этого в 2024 году переоформили на ООО «Ярмарка».

На дочь Анастасию записаны участок на 4 204 кв. м и жилой дом на 444 кв. м в кемеровской Лесной Поляне. На Валентину Голубовскую — семь нежилых зданий в Кемерове, участок на 28 117 кв. м, жилой дом и помещения. Сыну Александру подарено жилье на 157 кв. м. В иске также фигурируют квартира в Новосибирске за ₽13,85 млн и машино-место почти за ₽2,5 млн.

Замгенпрокурора просит обратить в доход государства все перечисленные объекты, земельные участки и автомобиль BMW X7, принадлежащий Телегину.

Напомним, 22 июня Ленинск-Кузнецкий городской суд приговорил Вячеслава Телегина к 12 годам колонии общего режима и штрафу ₽4,8 млн по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 1 октября в Рудничный районный суд Кемерова поступил иск прокуратуры о конфискации незаконно нажитого имущества.