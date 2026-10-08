Стало известно, какое наследство оставил после себя Кашпировский

Основным и практически единственным официально известным объектом недвижимости психотерапевта Анатолия Кашпировского в России является двухкомнатная квартира площадью 55,9 кв. м, расположенная на Минской улице в московском районе Митино, выяснил aif.ru.

Отмечается, что Кашпировский получил эту недвижимость в 1993 году будучи депутатом Государственной думы РФ. После ухода из политики он не покинул квартиру. По данным источника, незадолго до смерти Кашпировский приватизировал квартиру и, вероятно, переписал ее на третью жену Гулизар Чалбашову. Стоимость аналогичных квартир в этом районе начинается от ₽20 млн.

Как рассказал племянник психотерапевта Юрий Мамаев, Кашпировский также владел несколькими элитными объектами недвижимости на Украине, в том числе квартирой на Крещатике и 2-3 квартирами в Виннице и Винницкой области.

Мамаев отметил, что Кашпировский активно поддерживал Россию и был готов к экспроприации своей недвижимости украинскими властями. По воле покойного часть праха должны доставить в Винницу и захоронить рядом с матерью — но только после успешного для России завершения специальной операции (СВО).

Еще у Кашпировского был дом в американском городе Ла-Кинта в Калифорнии — его он купил в 2013 году примерно за $340 тысяч (около ₽29 млн) и оформлен на старшую дочь Елену. В 2018 году женщина умерла, и право собственности вернулось к Кашпировскому.

С 2014 года в доме проживала семья Сергио Монтаны — сына психотерапевта, которая провела перепланировку участка без согласования и накопила штрафы на сумму около $1000. После завершения юридической процедуры вступления в наследство недвижимость должна перейти Сергио, который отказался прилетать на похороны отца.

Согласно российскому законодательству, наследниками первой очереди являются жена, дети и родители. На момент смерти у Кашпировского остались вдова Чалбашова, годовалая дочь Эллина, сын Сергио и двое внуков.

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В 2020 году Алексей Фуштей из украинского Борисполя заявил, что является внебрачным сыном Кашпировского. Тогда же он подал иск с требованием обязать психотерапевта пройти ДНК-тест, но суд отказал. Официально Анатолий Михайлович никогда не признавал Алексея своим сыном, но сам Фуштей утверждает, что в последние годы часто общался с отцом, и сейчас надеется на посмертный ДНК-тест.

Напомним, Кашпировский умер 3 октября 2026 года на 88-м году жизни. 8 октября с ним простились в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.

Незадолго до смерти психотерапевт признавался, что практически лишился состояния, заработанного на пике популярности. Еще в 2024 году он говорил, что после переезда в США растратил значительную часть накоплений.

Ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с Анатолием Кашпировским.