Священник рассказал, как правильно осенять себя крестным знамением

Верующие, когда возносят молитвы и осеняют себя крестным знамением, обязаны делать это с должным уважением по отношению к кресту Спасителя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

«Когда мы во время молитвы изображаем на себе крест - от головы к животу и с правого плеча на левое, прежде всего мы должны делать это уважительно и благоговейно по отношению к кресту Иисуса Христа. Это проявление нашей веры и декларация принадлежности к христианскому сообществу», — сказал священник.

Священнослужитель также привел историческую справку. По его словам, достоверно известно, что уже на рубеже третьего и четвертого веков последователи христианства использовали крестное знамение. Делали они это для того, чтобы наглядно продемонстрировать свою принадлежность к Церкви Христовой. Традиция, насчитывающая более полутора тысяч лет, требует от верующих не только механического повторения жеста, но и внутреннего благоговейного отношения к святыне.

При этом, как уточнил Борисов, в те времена жест выглядел несколько иначе, чем сегодня. В 3-4 веках православные христиане осеняли только свой лоб, а не весь корпус — от лба к плечам, как это принято сейчас.

«Так крестился, например, святитель Василий Великий. Впоследствии эта традиция стала меняться, когда-то крестились двумя перстами, сейчас православные — тремя, а западные христиане — пятью», — заключил Борисов.

