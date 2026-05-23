Лето диктует спрос: продажи напитков выросли на 20%, а мороженое подешевело на 15% за неделю

Согласно данным, которые привел в беседе с РИА Новости глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (сокращенно — АКОРТ) Станислав Богданов, на протяжении последних семи дней цена на мороженое в РФ упала почти на 15%. Как утверждает эксперт, в ведущих розничных сетях наименьшая стоимость одной порции десерта (70 граммов) составляет сейчас 17 рублей.

«Мороженое весом 100 граммов — от 44 руб.»

По словам Богданова, львиную долю продаж, конечно, обеспечивают традиционные вариации лакомства. Тем не менее, все более заметную роль начинают играть позиции для приверженцев правильного питания. Согласно уточненным данным за 2025 год, спрос на пломбир без сахара повысился приблизительно вдвое. А продукция, обогащенная протеином, показала и вовсе взрывную динамику — ее реализация увеличилась в 3,5 раза.

Председатель АКОРТ также рассказал о традиционном сезонном повышении спроса на напитки. По его словам, в жаркую погоду он растет как минимум на 20 процентов. Наиболее востребованы у покупателей бутилированная вода, квас и морс. Причем реализация увеличивается сразу в двух каналах продаж — как в обычных магазинах (офлайн), так и через интернет (онлайн). В заказах через интернет, как отметил Богданов, наблюдается более высокий спрос на воду и соки именно в больших упаковках.

«Цены на этой неделе остаются доступными: лечебно-минеральная вода начинается от 40 руб. за бутылку объемом 1,5 литра, квас — от 80 руб. за бутылку того же объема», — рассказал Богданов.

