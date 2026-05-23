«Все вершины досягаемы»: в Сети обсуждают отдых певицы Ани Лорак на острове Маврикий

Исполнительница хита «Солнце», 47-летняя певица Ани Лорак, находится в браке с 48-летним обладателем титула «Мистер Испания» Исааком Виджраку. Согласно данным соцсетей семейной пары, артистка проводит с супругом много времени. На этот раз супруги отправилась в совместное путешествие, сообщил Voice.

По информации издания, для отпуска влюбленные выбрали остров Маврикий в Индийском океане. При этом, по информации из открытых источников, певица предпочитает не пассивный отдых на пляже, а активный. Вместе с мужем она решила совершить пеший поход на гору Ле-Пус.

Позднее Лорак опубликовала в своих социальных сетях снимки с супругом. На фотографиях они запечатлены в бейсболках и спортивных костюмах, улыбающимися, стоя на вершине горы. Внимательные подписчики обратили внимание на подошву белых кроссовок певицы — на ней виднелись следы грязи. По этому факту наблюдатели сделали вывод, что поп-звезда самостоятельно преодолела немалый путь.

«Гора Ле-Пус. 3,5 часа подъема. Дождь. Скользкие камни. Моменты, когда казалось: я больше не могу. Но мы все равно шли дальше. И вот стоишь на вершине — мокрый, уставший, счастливый... и понимаешь, что самые важные победы в жизни — всегда над собой», — написала Лорак.

Пользователи соцсети положительно оценили смелость и физическую подготовку артистки.

«Все вершины досягаемы, когда рядом есть человек, который верит и идет этот путь рядом»; «Маленькие шаги рождают большие победы»; «Какая вы классная пара!» — прокомментировали подписчики певицы.

Ранее певица Бьянка заявила, что не понимает мужчин, которые делят счет пополам.