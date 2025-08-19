Драка женщин в хиджабах на детской площадке в Дагестане попала на видео: пострадала жена участника СВО

Камера наблюдения сняла драку четырех женщин в хиджабах на детской площадке в Дагестане, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Neodagestan».

По информации телеграм-канала, одна из пострадавших — супруга участника СВО. Женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она назвала имена трех девушек, которые, по ее мнению, организованно напали на нее. С супругой участника СВО на детской площадке в момент нападения находилась сестра. Девушка также пострадала.

По данным телеграм-канала, причины конфликта в настоящее время неизвестны. Ранее одна из нападавших распространила незнакомым мужчинам номер телефона супруги участника СВО. Автор отметил, что группа женщин ранее неоднократно совершала противоправные действия. Граждан призвали к бдительности и попросили обращаться к правоохранителям, если они также пострадали от женщин.

По информации телеграм-канала, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело. По неподтвержденной информации, у женщин есть знакомые в отделе полиции Махачкалы, поэтому они позволяют себе проявлять агрессивное поведение.

