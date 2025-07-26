Стало известно, почему в Казахстане запретили носить никабы

С 12 июля в Казахстане вступил в силу запрет на ношение в публичных местах одежды, скрывающей лицо. Речь идет о никабах, масках и т.д.

Главная цель нововведений — «обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», пояснили представители МВД.

Как сообщает Polisia.kz, теперь в республике запрещено носить одежду, которая затрудняет распознавание лица. То есть жители не смогут надевать такие элементы одежды, как хиджаб, шейла, химар и др., так как они закрывают лицо.

Исключения сделаны лишь для случаев, связанных с погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением закона и т. д.

Ранее сообщалось о том, что Афганистан будет строить дома, чтобы в окнах не видели женщин.