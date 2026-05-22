Ледяной ужас в Орехово-Зуеве: мама подростка-жертвы мошенников возмутилась на видео

Видео жительницы Орехово-Зуева буквально взорвало подмосковные чаты, пишет REGIONS . Женщина решилась на откровенный стрим, чтобы предупредить сотни других семей: ребенок в опасности, даже если он уверен, что «никогда не попадется». Печальная история произошла с ее чадом. Вернувшись домой, мать обнаружила развороченную квартиру и пустые полки, а самым страшным стало исчезновение сына-подростка.

Как выяснилось позже, подросток стал жертвой изощренной схемы мошенников. Под их диктовку он собрал все ценности из дома и на такси отправился в одно из СНТ под Люберцами — якобы передать вещи «на экспертизу». Женщина в своем видео признается, что не дает советов, а просто рассказывает свою историю. Ее поразило несколько фактов: во-первых, самоуверенность сына — мальчик был на 100% убежден, что знает все о мошенниках и его невозможно провести. Во-вторых, пугающее равнодушие взрослых. За короткое время она пережила ледяной ужас, отчаяние и затем возмутилась равнодушию других взрослых.

Мать на видео задается вопросом: как водители такси могли три часа везти растерянного ребенка из Орехово-Зуева в глухое СНТ в Люберцах и ни разу не поинтересоваться, почему он едет один и все ли у него в порядке? По камерам удалось вычислить, что за рулем одной из машин была женщина, но даже она не проявила элементарного участия.

Юрист Гульназ Измайлова, комментируя ситуацию для REGIONS, пояснила, что с точки зрения российского законодательства водитель такси ничего не нарушила, так как закон разрешает перевозить детей с семи лет без сопровождения взрослых.

«Однако, в данной ситуации четко разделяются две стороны: сухие требования закона и базовая человеческая бдительность», — отметила юрист.

По словам Измайловой, водителю следовало проявить бдительность и задать ребенку вопросы о цели поездки, попросить связаться с родителями или сообщить о подозрительной ситуации в полицию. Причины молчания водителя могут крыться в страхе конфликта или в том, что заказ был оформлен третьим лицом.

«Максимум, что грозило водителю за нарушение внутреннего регламента агрегатора — блокировка в приложении, но никак не уголовная или административная ответственность», — добавила юрист.

Сейчас ребенок дома, но семья до сих пор оправляется от пережитого. Мать надеется, что ее рассказ «без прикрас» заставит родителей еще раз поговорить с детьми — не о правилах, а о реальной жизни, где один телефонный звонок может разрушить все.