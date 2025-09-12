Исполнительницу песни «Матушка Земля» внесли в базу «Миротворца»*

В четверг, 11 сентября, информация о певице Татьяне Макеевой появилась в базе украинского сайта «Миротворец»*, сообщил «Постньюс». Основанием для такого решения украинская сторона посчитала участие артистки в съемках «Голубого огонька».

По информации издания, исполнительница хита «Матушка Земля» принимала участие в съемках телепередачи в 2024 году. На мероприятие пригласили гостей, в числе которых были ветераны СВО. Именно на этом факте акцентировали внимание авторы украинской базы. Корреспондент «Постньюс» заметил, что фамилия певицы указана с ошибкой — Макарова.

По данным издания, создатели ресурса считают, что певица якобы пропагандирует войну, покушается на суверенитет Украины и территориальную целостность страны, является соучастницей в преступлениях против граждан. Поддержка ВС РФ также стала поводом для внесения в базу.

По информации издания, база данных сайта «Миротворец»*, запущенного в 2014 году, включает в себя персональные информации о лицах (включая артистов, журналистов и политиков), обвиненных Украиной в совершении действий враждебного характера. Законность сбора и публикации этих данных вызывает сомнения, так как процедура происходит без судебного решения.

Ранее сообщалось, что заблокированный в РФ сайт «Миротворец»* внес в свою базу данные пятилетнего россиянина.

* Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ