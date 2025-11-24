«Анжелика работает маляршей»: россиянин избежал обмана при попытке мошенников вернуть ошибочный перевод

Ростовчанин рассказал, что утром ему пришло уведомление из банка о поступлении на счет 6 тыс. руб. Мужчина собирался на работу, поэтому ему некогда было разбираться в деталях перевода от незнакомого лица. Позже ему позвонила женщина. В слезах она рассказала, что переводила деньги своей дочери, но ошиблась цифрой в номере телефона. Женщина просила вернуть деньги.

Сергей обратил внимание, что женщина позвонила в момент, когда многие спешат на работу. С одной стороны, она казалась расстроенной.

«Очень подробно рассказывала, что ее дочь зовут Анжеликой, что Анжелика работает маляршей, сейчас она на работе и может купить стройматериалы и расплатиться с каким-то прорабом. Почему-то в сумбуре своей речи она просила меня пожалеть Анжелику, которой тяжело», — рассказал Сергей.

С другой стороны, Сергей обратил внимание, что у женщины было четкое требование: вернуть деньги. В ходе разговора она просила переслать деньги на номер Анжелики, а не свой, как просила изначально. Ростовчанин решил прерывать разговор и обратиться на прямую линию банка. Сотрудница предупредила о риске мошенничества при переводе на неизвестный номер. Мужчине рекомендовали вернуть деньги на тот номер, с которого они поступили.

Эксперты предупреждают, что мошенники часто пытаются застать потенциальную жертву врасплох. Рекомендовано всегда проверять любую информацию и не сообщать персональные данные.

Ранее сообщалось, что российский таксист присвоил 500 тыс. руб. пенсионерки, которые вез мошеннику.