Запись с камеры: в Новосибирске украли часть мемориала СВО

В Новосибирске зафиксирован инцидент: мужчина похитил элемент мемориального комплекса, посвященного участникам спецоперации. Происшествие было запечатлено камерой видеонаблюдения. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

На видеозаписи видно, как гражданин, проходя мимо памятника, демонтирует цветочное крепление с держателя и покидает место происшествия.

Согласно информации, предоставленной жителями города, данная подставка была установлена примерно за день до того, как инцидент попал на камеру. В связи с актом вандализма в отношении памяти военнослужащих было инициировано расследование.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае православного бойца СВО похоронили по мусульманскому обряду.