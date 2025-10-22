Подмосковную молодежь пригласили принять участие в марафоне Знание.Наука

Молодежь из Подмосковья сможет принять участие в марафоне Знание.Наука, который пройдет 30-31 октября 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В качестве спикеров перед участниками выступят зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков и другие лидеры мнений. Школьников, студентов, молодых ученых и работающих молодых людей ждут научные шоу, экскурсии, а также призы и подарки. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 16+