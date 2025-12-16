«Зениту» урезали бюджет: сможет команда забрать титул или столетний юбилей вновь придется переносить?

«Зенит» остается одним из главных претендентов РПЛ, но у петербургского клуба есть небольшие проблемы. Портал «Подмосковье сегодня» выясняет, что может помешать «Зениту» стать чемпионом страны.

В 2000 году «Зенит» решил считать датой своего основания 25 мая 2025 года. С ней были согласны не все историки спорта, но приняли так приняли. К юбилею планировалось завоевать очередной чемпионский титул: до этого было шесть побед подряд, и «Зенит» оставался главным фаворитом. Но победу в год столетия «украл» «Краснодар». Тогда было решено считать юбилейным следующий — ведь турнир 2024/2025 завершился до 25 мая, до рождения «Зенита».

После летне-осенней части чемпионата «Зенит» идет на втором месте, лишь на одно очко отставая от «Краснодара». Вроде бы серьезных проблем у петербуржцев нет, клуб не трясет так, как «Спартак» или «Динамо», но есть детали, которые не позволяют считать команду Сергея Семака безусловным фаворитом.

Обвинения в скучном футболе

Фото: [ Сергей Семак/ФК «Зенит» ]

Эксперты отмечают, что «Зенит» играет в достаточно однообразный футбол. Команда не может предложить неожиданные ходы сопернику и с трудом взламывает насыщенную оборону.

«Мы видим, что команда действует как сборная ветеранов, медленно и не торопясь, это указывает на проблемы в тренировочном процессе», — сказал известный петербургский комментатор Геннадий Орлов.

При всем богатстве кадров у «Зенита» возникли проблемы с нападающими. Матео Кассьерра выбыл из-за травмы, Лусиано Гонду по непонятным причинам потерял доверие тренерского штаба, а Александр Соболев уже как второй сезон пытается вписаться в игру команды, но все еще остается игроком подмены.

Зависимость от Глушенкова

В игре «Зенита» слишком многое стало зависеть от игры Дениса Глушенкова. Он лучший бомбардир команды с восемью голами и пятью ассистами, именно 26-летний россиянин «делает разницу» своими агрессивными действиями в атаке.

Фото: [ Максим Глушенков/ФК «Зенит» ]

Кроме того, с помощью Глушенкова «Зенит» решает проблему лимита на легионеров. Кроме вратаря, он практически единственный из россиян, кто имеет твердое место в основе.

Но это очень опасная зависимость, потому что атакующего полузащитника нередко заносит: у него случаются перепады формы и настроения, и тогда он может наговорить лишнего.

«Безумный Макс» умеет притягивать скандалы. Недавно на него накинулась 18-летняя модель Кира Артамонова, участница национального конкурса красоты. Она рассказала, как футболист делал ей неприличные предложения, и раскрыла переписку Глушенкова с другими соблазненными девушками. И это при том, что у футболиста есть постоянная подруга. Пока непонятно, как эта история ударит по Глушенкову: скандал разгорелся уже после того, как команды РПЛ ушли в отпуск.

Уменьшение финансирования

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Известный спортивный менеджер Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что у «Зенита» стало гораздо меньше денег, чем раньше — «ну, прямо меньше». Ткаченко ссылался на разговор с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым, который сказал, что будет применять некий «фильтр здравого смысла», то есть экономить.

Урезание бюджета подтвердил и Андрей Аршавин.

Безусловно, «Зенит» остается богатейшим клубом страны, но швыряться деньгами при трансферах, скорее всего не будет. Впрочем, в зимнее трансферное окно петербуржцы могут пополнить бюджет за счет продаж.

Кто уйдет из «Зенита»

Вингер «Зенита» Педро проводит отличный сезон, и его в Петербурге продавать, конечно, не хотят. Впрочем, это вопрос бизнеса. Сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» готов предложить €55 млн за 19-летнего бразильца. В январе 2024 года «Зенит» приобрел молодого игрока за €9 млн. Так что против такого предложения саудитов, если оно действительно, существует, устоять невозможно.

Фото: [ Нино/ФК «Зенит» ]

Не хочет «Зенит» продавать и центрального защитника Нино — это серьезнейшая потеря для обороны. Но на выучившего русский язык есть серьезный спрос. Его хотят приобрести ведущие бразильские клубы. «Зенит» пытается защититься ценником в €20-25 млн, но могут и скинуть, поскольку сам Нино уже нацелился на переход в «Флуминенсе».

Полузащитник Жерсон, купленный летом за €25 млн, долго приживался в «Зените». Наконец-то вроде бы освоился, но в Петербурге осознали, что ошиблись с покупкой капризного футболиста. Готовы отдать за ту же цену.

Могут вернуться в Аргентину нападающий Лусиано Гонду и защитник Роман Вега, получающие мало игрового времени. А на фоне твердого обещания министра спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит держать иностранцев на лавке контрпродуктивно.

В следующие два месяца работы у «Зенита» будет много — и по оптимизации состава, и по усовершенствованию игры. В случае недоработки юбилей придется снова откладывать, только куда?