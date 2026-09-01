Телеведущая Тутта Ларсен раскрыла свой самый главный жизненный урок

Телеведущая Тутта Ларсен стала участницей проекта «Народный учебник» в соцсети «Одноклассники» и поделилась главным выводом, сделанным за годы жизни. По ее словам, самое ценное — это люди, которые находятся рядом, а дети стали для нее самыми важными учителями, пишет Леди Mail .

В проекте «Народный учебник» Тутта Ларсен призналась, что осознание главных ценностей приходит не сразу. Долгое время казалось, что родители учат детей, но на деле все оказалось иначе: дети каждый день показывают взрослым, кто они есть на самом деле. Для ведущей трое наследников стали главными наставниками. Старший сын Лука научил ее не бояться менять путь в последний момент, дочь Марфа — смело идти за мечтой, а младший Ваня — находить радость в простых вещах.

Отдельно Тутта Ларсен затронула тему семьи. Она подчеркнула, что крепкие отношения — это не глянцевая картинка, а готовность оставаться рядом в самые тяжелые времена.

«Не убегать, не закрываться, а оставаться. Даже если страшно, даже если вы не знаете, что будет завтра», — подчеркнула она.

И добавила, что работа, карьера и амбиции важны, но главное — кого обнимаешь вечером и кто обнимает в ответ.