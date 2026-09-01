Подмосковные тяжелоатлеты завоевали медали на Спартакиаде учащихся

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали - три золотые и бронзовую - в соревнованиях по тяжелой атлетике на летней Спартакиаде учащихся. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Вероника Навольнева (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский городской округ) одержала победу в весовой категории до 61 кг, Анастасия Василенко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Люберцы) - в весовой категории до 57 кг.

Среди юношей победителем в весовой категории до 85 кг стал Александр Шмарин (СШОР «Люберцы»).

На третьем месте в весовой категории свыше 77 кг оказалась Алена Гасанова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Балашиха).

По итогам турнира сборная региона заняла второе место общекомандного зачета. Состязания прошли в селе Сукко (Краснодарский край) в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.