Дерматолог Большакова объяснила, почему нельзя облизывать обветренные губы

Осенью и зимой губы чаще становятся сухими, трескаются и покрываются корочками. Причина не только в холоде и ветре: на состояние нежной кожи влияют перепады температуры, низкая влажность на улице и сухой воздух в отапливаемых помещениях. Как ухаживать за губами в холодный сезон, почему нельзя облизывать их и в каких случаях нужно обратиться к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала дерматолог Анна Большакова.

Почему сохнут губы?

Кожа губ особенно чувствительна к внешним воздействиям. В холодное время года она подвергается постоянному раздражению из-за ветра, перепадов температуры и влажности. В помещениях ситуацию усугубляет отопление, из-за которого воздух становится суше.

В результате возникает контактное раздражение кожи. В быту его часто называют обычным обветриванием. Однако при определенных особенностях кожи, например, склонности к атопическому дерматиту или другим воспалительным заболеваниям, раздражение может спровоцировать обострение.

Почему нельзя облизывать и кусать губы?

Когда губы сохнут, возникает желание облизать их, чтобы увлажнить. Однако такая привычка только ухудшает состояние кожи.

«Слюна не только не увлажняет и не смягчает кожу, но вызывает еще большее воспаление, потому что в составе слюны очень много различных веществ, раздражающих наши губы», — объяснила Большакова.

Дополнительный вред наносят кусание губ и привычка сдирать корочки. Кожа получает новые повреждения и сильнее реагирует на холод, ветер и сухой воздух.

Фото: [ istockphoto.com/Iryna Olkhova ]

Чем защитить губы в холодную погоду

В осенне-зимний период дерматолог порекомендовала использовать плотные средства, которые помогают защищать кожу от внешних воздействий и поддерживать ее мягкость. Для этого подойдут продукты с вазелином, ланолином или пантенолом.

Защитные средства стоит наносить перед выходом на улицу, а также использовать в помещениях с сухим воздухом. При этом важно избегать дополнительных травмирующих процедур.

«Никакими скрабами для губ, а также любыми другими механическими раздражителями (типа зубной щетки) нельзя ни в коем случае пользоваться в период, когда кожа губ и так раздражена!» — подчеркнула дерматолог.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если губы долго не заживают, а привычные средства не помогают, не стоит ограничиваться самостоятельным уходом. Поводом для обращения к дерматологу должны стать сильные трещины, корочки необычного цвета и покраснение вокруг рта.

Особое внимание следует обратить на воспаление кожи, окружающей губы, и появление красной каймы. Такие симптомы могут указывать на состояние, которое требует медицинской оценки и подбора лечебных средств.