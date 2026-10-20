Кардиолог Каиро назвал время, после которого кофе мешает спать

Кардиолог Каиро посоветовал пить последний кофе за 6-8 часов до сна

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Поздно выпитый кофе может ухудшить качество ночного сна. Об этом сообщает издание Metropoles.

По словам врача, последнюю чашку кофе стоит выпивать как минимум за 6-8 часов до сна. Период полувыведения кофеина из организма составляет 5-6 часов. Это значит, что половина дозы продолжит циркулировать в крови даже спустя это время. Если выпить кофе в 16 часов, к 22 часам половина дозы все еще будет активной. В результате сон становится поверхностным и фрагментарным.

Таким образом, любителям кофе стоит пересмотреть свои привычки. Особенно если они пьют его во второй половине дня. Впрочем, у каждого свои особенности организма. Но если сон стал беспокойным, возможно, стоит попробовать отказаться от вечерней чашки. И тогда ночной отдых станет крепче.

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