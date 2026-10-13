«Гепатит годами протекает незаметно». Как выявить «ласкового убийцу»?

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» в Рязани Мария Хромова рассказала «Газете.Ru» о том, как проявляется гепатит на ранней стадии. По ее словам, первые признаки часто напоминают переутомление, легкую инфекцию или расстройство пищеварения: появляются слабость, сонливость, снижение аппетита, тошнота, тяжесть после еды, небольшая температура и ломота в мышцах.

«Гепатит — это воспаление печени, которое может быть вызвано вирусной инфекцией, алкоголем, лекарствами, аутоиммунным процессом и другими причинами. Главная сложность заключается в том, что на ранней стадии заболевание нередко протекает без выраженных симптомов. Особенно это характерно для хронических гепатитов B и C: человек может годами не подозревать о болезни», — пояснила специалист.

Врач отметила, что дискомфорт в правом подреберье возникает не всегда, поскольку ткань печени почти не имеет болевых рецепторов. Тревожным сигналом может стать потемнение мочи до цвета крепкого чая и необычно светлый или сероватый кал. Желтушность кожи и белков глаз появляется не сразу, а ее отсутствие не исключает заболевания.

До выяснения причины Хромова рекомендовала не принимать гепатопротекторы, желчегонные средства и не пытаться «очистить» печень народными методами, а также отказаться от алкоголя и дополнительных лекарств без консультации врача.

Ранее гастроэнтеролог Кашух сообщила, что бесконтрольный прием БАДов может вызвать острый гепатит.