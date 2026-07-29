«Сладкая ловушка». Врач предупредила о скачках глюкозы после банана на завтрак

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елизавета Золотова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что банан в качестве единственного продукта на завтрак не обеспечивает организм необходимыми веществами после ночного голодания. Фрукт удобен и сытен, но его состав несбалансирован: много углеводов (сахаров и крахмала) при дефиците белка и жиров.

«После такого завтрака уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем достаточно быстро снижается. В результате уже через один-два часа вновь появляется чувство голода, снижается концентрация внимания и возникает желание перекусить чем-нибудь сладким», — объяснила Золотова.

Особенно это касается спелых плодов: чем они зрелее, тем быстрее усваиваются сахара. Для людей с инсулинорезистентностью или диабетом такой завтрак опасен колебаниями глюкозы. Кроме того, отсутствие белка не дает долгой сытости, что вечером грозит перееданием.

Отказываться от бананов не стоит, так как они богаты калием, витаминами B6, C и клетчаткой. Их лучше сочетать с йогуртом, творогом, яйцами, орехами или овсянкой. Это сохранит стабильный сахар и чувство сытости.

«Проблема не в самих бананах, а в том, что они не должны быть единственным продуктом на завтрак. В составе сбалансированного приема пищи этот фрукт станет полезным источником энергии, а вот в качестве самостоятельного завтрака для большинства людей его сложно назвать оптимальным вариантом», — заключила врач.

Ранее сообщалось о том, что в зной лучше отказаться от бананов и сладкого.