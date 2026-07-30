Названы два популярных продукта, способных нарушить сон

Некоторые привычные продукты, употребляемые незадолго до сна, способны негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Об этом сообщил эндокринолог Франсиско Росеро. Его слова передает издание El Economista.

По словам специалиста, одним из наиболее неудачных вариантов вечернего перекуса является сочетание молока и цельнозернового печенья. Несмотря на распространенное мнение об их пользе, такая комбинация может затруднить процесс засыпания.

Врач пояснил, что цельнозерновое печенье остается источником углеводов, а молоко отличается высоким инсулиновым индексом. Совместное употребление этих продуктов способствует выраженному повышению уровня инсулина в крови.

Как отметил Росеро, подобная реакция организма способна подавлять выработку мелатонина — гормона, отвечающего за регулирование сна и биологических ритмов. В результате человеку становится сложнее заснуть, а качество ночного отдыха может ухудшиться.

Эксперт рекомендовал более внимательно подходить к выбору продуктов для позднего перекуса и учитывать их влияние на обменные процессы и естественные механизмы засыпания.

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