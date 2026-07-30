Агроном рассказал, что можно успеть посадить после сбора раннего урожая

После уборки раннего урожая не стоит оставлять грядки пустыми, поскольку оставшаяся часть теплого сезона позволяет получить еще один урожай. Об этом « Газете.Ru » рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета Александр Абрамов.

По словам специалиста, при повторных посадках необходимо учитывать продолжительность вегетационного периода растений. Культура должна успеть полностью сформироваться до наступления первых заморозков. При этом эксперт обратил внимание, что фактический срок созревания летом может оказаться длиннее указанного производителем семян. Из-за сокращения светового дня и более прохладных ночей к стандартному периоду рекомендуется прибавлять примерно пять–семь суток.

Абрамов отметил, что для июльского посева особенно подходят культуры, которые лучше развиваются именно при уменьшении продолжительности светового дня. К таким растениям относятся дайкон, репа и пекинская капуста, которые в этих условиях формируют корнеплоды и кочаны, а не переходят к цветению. Аналогичная особенность характерна и для редиса, который специалисты рекомендуют высевать после 20 июля, чтобы избежать стрелкования.

Кроме того, эксперт считает удачным вариантом повторную посадку раннеспелых партенокарпических гибридов огурцов. При выборе сортов со сроком созревания около 35–40 дней и соблюдении режима полива растения способны быстро дать урожай. По его оценке, в конце лета такие огурцы нередко меньше страдают от мучнистой росы благодаря более благоприятным погодным условиям.

Если участок временно не планируется использовать под овощные культуры, агроном рекомендует засеять его сидератами. Для этих целей хорошо подходят белая горчица и фацелия. После отрастания зеленую массу скашивают и заделывают в почву, что способствует накоплению органического вещества и улучшению ее состояния к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что в Москве спортсмен потерял сознание после приема мухоморов для роста мышц.