Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по доле автомобильных дорог, соответствующих установленным нормативным требованиям, выяснило РИА Новости по данным статистики.

Согласно исследованию, в регионе требованиям качества отвечает более 94% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную дорожную сеть страны.

На второй позиции расположился Севастополь, где нормативам соответствует около 90% ключевых магистралей. Третье место заняла Курская область с показателем 89,5%.

В число регионов с наиболее качественной дорожной инфраструктурой также вошли Республика Марий Эл, где стандартам отвечает 89,4% основных дорог, и Брянская область с результатом 89,3%.

Во второй пятерке рейтинга оказались Саратовская область, Мурманская область, Калининградская область, Удмуртская Республика и Республика Хакасия. Во всех этих субъектах доля дорог, соответствующих установленным требованиям, превышает 86%.

В целом по стране нормативам сегодня соответствует около 75% автомобильных дорог федерального и регионального значения, входящих в состав опорной транспортной сети России.

Ранее сообщалось, что дожди продолжат идти в столичном регионе до конца четверга.