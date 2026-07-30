Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
РИА Новости: Ивановская область возглавила рейтинг регионов по качеству дорог
Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по доле автомобильных дорог, соответствующих установленным нормативным требованиям, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Согласно исследованию, в регионе требованиям качества отвечает более 94% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную дорожную сеть страны.
На второй позиции расположился Севастополь, где нормативам соответствует около 90% ключевых магистралей. Третье место заняла Курская область с показателем 89,5%.
В число регионов с наиболее качественной дорожной инфраструктурой также вошли Республика Марий Эл, где стандартам отвечает 89,4% основных дорог, и Брянская область с результатом 89,3%.
Во второй пятерке рейтинга оказались Саратовская область, Мурманская область, Калининградская область, Удмуртская Республика и Республика Хакасия. Во всех этих субъектах доля дорог, соответствующих установленным требованиям, превышает 86%.
В целом по стране нормативам сегодня соответствует около 75% автомобильных дорог федерального и регионального значения, входящих в состав опорной транспортной сети России.
Ранее сообщалось, что дожди продолжат идти в столичном регионе до конца четверга.