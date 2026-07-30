Число безработных молодых россиян выросло почти на четверть

В России продолжает сохраняться рекордно низкий уровень безработицы, однако среди молодых граждан ситуация развивается в противоположном направлении. В мае 2026 года без работы оставались около 353 тысяч россиян в возрасте от 15 до 25 лет, об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на данные Росстата.

По итогам месяца общий уровень безработицы в стране снизился до 2,1%, обновив исторический минимум. Годом ранее этот показатель составлял 2,2%, а общее число безработных за год сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн человек.

Одновременно статистика зафиксировала увеличение числа молодых соискателей без работы. За год количество безработных в возрасте до 25 лет выросло примерно на 67 тысяч человек, что соответствует увеличению почти на четверть. В результате их доля среди всех официально зарегистрированных безработных увеличилась с 17,3% до 22%.

Кроме того, возросла доля граждан, не имеющих трудового опыта. Если год назад она составляла 26%, то теперь достигла 32%. Средний период поиска нового места работы также увеличился — с начала прошлого года он вырос на 12 дней и сейчас составляет около 5,4 месяца.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» и операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков считает, что на рынке труда сложился структурный дисбаланс. По его оценке, работодатели испытывают нехватку специалистов в массовых и технических профессиях, тогда как большинство молодых соискателей ориентируется преимущественно на офисную занятость, гибкий график и более престижные вакансии.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что уровень безработицы в стране, несмотря на изменения в экономике, продолжает оставаться на минимальных значениях.

Ранее сообщалось, что фиксированное время приема врачей следует отменить.