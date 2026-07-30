Мошенники начали обманывать россиян, вернувшихся из-за границы

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, жертвами которой становятся граждане после возвращения из зарубежных поездок. О новой тактике аферистов сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По словам эксперта, злоумышленники связываются с людьми по телефону или через мессенджеры, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ либо прокуратуры. Они утверждают, что во время пребывания за границей человек якобы вступил в контакт с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной.

Далее мошенники начинают запугивать собеседника возможными проверками, блокировкой банковских счетов, ограничением выезда за пределы страны или даже возбуждением уголовного дела. После этого они предлагают «решить вопрос» в кратчайшие сроки.

Как отметил Машаров, основной целью аферистов остается получение денег. Для этого они убеждают потерпевших перевести средства на так называемый безопасный счет либо передать наличные через курьера, представляя эти действия как единственный способ избежать мнимых последствий.

Эксперт напомнил, что сотрудники правоохранительных органов не требуют переводить деньги для предотвращения проверок или расследований. При поступлении подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и не выполнять никаких финансовых операций по указанию неизвестных лиц.

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