Внеплановое возвращение: в Сахалинской области самолет сменили после ЧП с птицей

Дальневосточная транспортная прокуратура в своем официальном канале MAX сообщила об экстренном возвращении пассажирского лайнера в аэропорт Южно-Сахалинска. Инцидент произошел в среду, 29 июля, во время выполнения регулярного рейса в Оху.

Причиной смены курса стало столкновение воздушного судна с птицей прямо во время полета. Экипаж принял решение не рисковать и безопасно посадил машину в точке вылета. Специалисты уже осмотрели борт и не обнаружили на нем никаких видимых дефектов или повреждений.

Несмотря на благополучный исход, надзорное ведомство начало официальное расследование.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба кошки, которую альпинисты взяли в смертельный поход на Эльбрус.