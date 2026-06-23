Смертельная инфекция из Таиланда: что такое мелиоидоз, и как он убивает за считанные дни

Роспотребнадзор подтвердил завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Женщина посещала экскурсии, в том числе ферму слонов, и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем опасна эта болезнь, где ей можно заразиться и как защитить себя во время отпуска.

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза — особо опасной тропической инфекции, которую также называют ложным сапом или болезнью Уитмора. Возбудитель — бактерия Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде в эндемичных регионах.

Что такое мелиоидоз, и чем он опасен

По словам инфекциониста Елены Мескиной, мелиоидоз — это классическая бактериальная инфекция, которую сложно диагностировать из-за сходства симптомов с другими заболеваниями. Болезнь может протекать в разных формах. Наиболее распространена легочная форма, которая напоминает воспаление легких, но может переходить в сепсис. Также возможны локализованные формы с язвами и гнойными очагами на коже.

«Любые органы могут поражаться», — предупредила Мескина.

Инкубационный период составляет от 1 до 21 дня, но в некоторых случаях болезнь может проявиться даже через несколько лет после заражения. Без лечения летальность достигает 90%, сообщила врач.

Где можно заразиться

Мелиоидоз эндемичен для Юго-Восточной Азии, Северной Австралии, Индии, Китая и некоторых стран Африки и Южной Америки. В их числе популярные туристические направления: Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал, перечислила эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Angela Pesta ]

«В основном инфекция распространяется в южных регионах, главным образом в Юго-Восточной Азии», — уточнила Мескина.

Как не заразиться

Инфицирование происходит при контакте с зараженной водой или почвой — через поврежденную кожу, при вдыхании пыли или употреблении зараженной пищи и воды, рассказала доктор.

«Любой контакт с водными источниками неизвестного качества, особенно если мы видим, что в эти водоемы заходят животные, должен насторожить», — предупредила инфекционист.

Эксперт советует туристам:

Не ходить босиком в эндемичных регионах;

Избегать контакта с мутной водой и загрязненной почвой;

Не купаться в стоячих пресных водоемах;

При появлении гнойников на коже (особенно в сочетании с кашлем и высокой температурой) немедленно обратиться к врачу и сообщить о поездке.

Особенности лечения

Елена Мескина подчеркнула, что лечение мелиоидоза требует длительной терапии.

«В этой ситуации вполне вероятно, что придется лечить 1 или 2 месяца. Учитывая особенности этой инфекции, она не очень хорошая — тяжелые формы и даже летальные исходы», — предупредила врач.

Иммунная система может атаковать собственные ткани, если в рационе слишком много красного мяса, жареной пищи, сладостей и алкоголя. Врачи бьют тревогу: хроническое воспаление, которое провоцируют эти продукты, связывают с диабетом, болезнями сердца и повреждением тканей.