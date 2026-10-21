Завтрак без изжоги: от чего лучше отказаться с утра

Кофе натощак и плотный завтрак могут стать причиной утренней изжоги. Терапевт Санджар Юнусов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты стоит ограничить и в каких случаях жжение может сигнализировать о заболевании.

Какие продукты могут вызвать изжогу?

Некоторые продукты способны провоцировать изжогу, особенно у людей, которые уже сталкиваются с этим симптомом. Среди них: цитрусы, кислые яблоки, томаты, жирное и жареное, лук, чеснок, острые соусы, шоколад, газировка и сладкая выпечка, поделился Юнусов.

«Кофе может усиливать симптомы изжоги. Он стимулирует выработку кислоты в желудке и способствует расслаблению сфинктера — своеобразного клапана между желудком и пищеводом. Из-за этого повышается риск заброса содержимого желудка в пищевод», — добавил врач.

Людям, склонным к изжоге, специалист посоветовал отказаться от кофе натощак и пить его после легкого завтрака.

Также если человек ест слишком быстро, торопится или выбирает большие порции, после завтрака может появиться дискомфорт.

Как снизить риск изжоги?

Для утреннего приема пищи стоит выбирать продукты, которые хорошо переносятся организмом.

«Выбирайте щадящие продукты: овсянка, нежирный творог, паровой омлет, запеченные фрукты, цельнозерновой хлеб», — посоветовал терапевт.

Важно не переедать, есть медленно и не торопиться. Кофе лучше пить после или во время еды, а пищу и напитки употреблять теплыми, но не обжигающими. После завтрака не рекомендуется сразу ложиться или наклоняться.

При этом универсального списка продуктов, вызывающих изжогу у всех людей, нет. Если определенная еда регулярно провоцирует неприятные ощущения, стоит обратить внимание на индивидуальную реакцию организма.

Редкие эпизоды изжоги, которые быстро проходят, не всегда свидетельствуют о заболевании. Однако, если жжение возникает два-три раза в неделю или чаще, необходимо обратиться к врачу. Насторожить также должны затруднения при глотании, необъяснимая потеря веса и симптомы, которые сохраняются даже после изменения питания. При рвоте с кровью или сильной боли в животе нужна срочная медицинская помощь, заключил эксперт.