Ученые нашли способ восстановить мозг при Альцгеймере

Эксперименты проводили на мышах. Исследователи изучали парвальбуминовые интернейроны — клетки, которые регулируют работу других нейронов и участвуют в создании гамма-ритмов. Эти колебания важны для внимания, памяти и обработки информации. В здоровом мозге такие клетки работают по очереди, постоянно переключаясь. При Альцгеймере этот механизм ломается, и нейронные сети начинают давать сбои.

Чтобы исправить ситуацию, ученые повысили активность натриевого канала Nav1.1, который участвует в передаче сигналов. Это помогло восстановить нормальную последовательность работы нейронов и гамма-ритмы у мышей с моделью болезни. Кроме того, у животных снизилась патологическая электрическая активность, улучшились обучение и память. Уменьшились и амилоидные отложения — белковые скопления, характерные для Альцгеймера.

По мнению авторов, воздействие на конкретные нервные клетки может стать перспективным направлением лечения. Так что, возможно, в будущем болезнь Альцгеймера перестанет быть приговором.

Ранее ученые назвали привычку, которая снижает риск Альцгеймера на треть.