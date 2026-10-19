Ученые нашли способ восстановить мозг при Альцгеймере

Ученые восстановили работу мозга при болезни Альцгеймера

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Американские ученые обнаружили способ восстановления нарушенной электрической активности мозга при болезни Альцгеймера. Об этом сообщает журнал Neuron.

Эксперименты проводили на мышах. Исследователи изучали парвальбуминовые интернейроны — клетки, которые регулируют работу других нейронов и участвуют в создании гамма-ритмов. Эти колебания важны для внимания, памяти и обработки информации. В здоровом мозге такие клетки работают по очереди, постоянно переключаясь. При Альцгеймере этот механизм ломается, и нейронные сети начинают давать сбои.

Чтобы исправить ситуацию, ученые повысили активность натриевого канала Nav1.1, который участвует в передаче сигналов. Это помогло восстановить нормальную последовательность работы нейронов и гамма-ритмы у мышей с моделью болезни. Кроме того, у животных снизилась патологическая электрическая активность, улучшились обучение и память. Уменьшились и амилоидные отложения — белковые скопления, характерные для Альцгеймера.

По мнению авторов, воздействие на конкретные нервные клетки может стать перспективным направлением лечения. Так что, возможно, в будущем болезнь Альцгеймера перестанет быть приговором.

Ранее ученые назвали привычку, которая снижает риск Альцгеймера на треть.

Актуально

Читайте также

«Дофаминовые прыжки»: тренер рассказал, почему это бодрящая утренняя активность без чудес

«Дофаминовые прыжки»: тренер рассказал, почему это бодрящая утренняя активность без чудес

Сезон ОРВИ: теледоктор рассказал о правилах больничного в России

Сезон ОРВИ: теледоктор рассказал о правилах больничного в России

Снижение риска осложнений: педиатр оценила вакцинацию детей в Крыму

Снижение риска осложнений: педиатр оценила вакцинацию детей в Крыму

Норма сахара у пожилых: диетолог перечислила продукты, опасные для людей старше 60 лет

Норма сахара у пожилых: диетолог перечислила продукты, опасные для людей старше 60 лет

Психология спорта: эксперт раскрыла, почему тренировки должны радовать

Психология спорта: эксперт раскрыла, почему тренировки должны радовать

«Добрая комната»: как рисунки и игрушки меняют атмосферу в детском отделении Серпуховской больницы

«Добрая комната»: как рисунки и игрушки меняют атмосферу в детском отделении Серпуховской больницы

Эспрессо перед штангой: врач предупредила об опасности кофе перед силовыми тренировками

Эспрессо перед штангой: врач предупредила об опасности кофе перед силовыми тренировками

Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Ультрапереработанная еда: диетолог рассказала, почему «удобное» усвоение оборачивается метаболической ловушкой

Ультрапереработанная еда: диетолог рассказала, почему «удобное» усвоение оборачивается метаболической ловушкой

Детская поликлиника на Парковой приняла нового молодого специалиста

Детская поликлиника на Парковой приняла нового молодого специалиста

Добавьте mosregtoday.ru в избранное