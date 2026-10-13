Врач назвала «трех китов» хорошего самочувствия осенью

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с « Радио 1 » рассказала, как поддержать организм осенью. По словам врача, в этот период, когда холодает и сокращается световой день, особенно важно найти «золотую середину» в отношении к своему здоровью.

Чиркова предостерегла от двух крайностей: не стоит впадать в ипохондрию и искать у себя болезни, но и нельзя халатно относиться к тревожным проявлениям. При обнаружении симптомов специалист рекомендовала советоваться с врачами.

Эксперт назвала «трех китов» хорошего самочувствия. Первый — сон: ложиться и вставать нужно вовремя каждый день, а не пытаться отоспаться в выходные. Иммунная система работает ночью, когда человек ничем не занят, а психика и гормональный баланс восстанавливаются именно во сне. Второй — физическая активность: важно найти занятие по душе, которое приносит радость. Норма — 150 минут умеренной нагрузки в неделю: ходьба, плавание, велосипед. Главное — не ломать себя через силу.

Третий — питание. Осенью хочется жирного и сладкого, но организму нужны овощи, фрукты и продукты с триптофаном — рыба, бананы, горький шоколад, поскольку из него вырабатывается серотонин. Чиркова добавила, что физическая активность повышает серотонин, холодный душ стимулирует энкефалины и эндорфины, а объятия и поцелуи увеличивают выработку окситоцина. Гулять, по ее словам, нужно обязательно, желательно в первой половине дня, когда еще есть солнце.

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