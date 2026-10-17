«В кожице — главная сила»: диетолог раскрыла пользу грецких орехов

Грецкие орехи служат источником растительных омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют поддержанию здоровья сосудов и снижению хронического воспаления, которое связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Комсомольской правде» сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Татьяна Солнцева.

Как пояснила специалист, в грецких орехах присутствуют эллаготанины. Под воздействием кишечных бактерий эти соединения преобразуются в уролитин А. Данный антиоксидант поддерживает работу митохондрий.

Солнцева уточнила, что оптимальная порция грецких орехов составляет примерно 30 граммов в день. Это соответствует примерно 14 половинкам. Диетолог также рекомендовала не удалять тонкую кожицу, так как в ней сосредоточена значительная часть антиоксидантов.

Ранее сообщалось о том, что орехи в рационе могут положительно влиять на стрессоустойчивость.