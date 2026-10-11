Эти продукты мешают работе иммунитета: что лучше исключить из рациона осенью

Врач Гардашник предупредила о негативном влиянии сахара и фастфуда на иммунитет

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Продукты с высоким содержанием сахара и фастфуд могут негативно влиять на работу иммунной системы, особенно если составляют значительную часть повседневного рациона. В холодное время года врач рекомендует уделять больше внимания полноценному питанию, достаточному количеству белка и полезных жиров. Об этом РИА Новости рассказала главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник.

По словам специалиста, осенью и зимой стоит ограничивать продукты, которые при чрезмерном употреблении могут неблагоприятно влиять на защитные механизмы организма. В первую очередь речь идет о сахаре и фастфуде.

Гардашник объяснила, что избыток сахара способен негативно отражаться на работе лимфоцитов — клеток иммунной системы, участвующих в распознавании и уничтожении возбудителей инфекций.

Еще одна категория продуктов, которую врач рекомендует употреблять реже, — фастфуд с высоким содержанием трансжиров. Такие жиры могут способствовать развитию воспалительных процессов в организме.

При этом для нормальной работы иммунной системы важно не только ограничивать определенные продукты, но и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

Особое внимание Гардашник советует уделять белку. Он необходим для построения и восстановления тканей, а входящие в его состав аминокислоты участвуют в образовании различных соединений, важных для жизнедеятельности организма.

В частности, аминокислоты служат строительным материалом для глутатиона — одного из основных внутриклеточных антиоксидантов. Он участвует в защите клеток от окислительного стресса и поддержании нормальной работы иммунной системы.

Поэтому в ежедневном рационе должны присутствовать продукты, содержащие полноценный белок. Среди доступных источников врач назвала творог, яйца, рыбу и нежирные сорта мяса.

Однако ограничиваться только белковой пищей не следует. Для сбалансированного питания организму необходимы также пищевые волокна, жиры и углеводы.

Гардашник рекомендует добавлять к основным приемам пищи овощи и фрукты. Они обеспечивают организм клетчаткой и помогают сделать рацион более разнообразным.

При выборе жиров предпочтение стоит отдавать мононенасыщенным и полиненасыщенным жирным кислотам. Их источниками могут быть оливковое масло, авокадо, орехи, жирная рыба и кунжут.

Не менее важны сложные углеводы, которые обеспечивают организм энергией. Врач советует включать в меню цельнозерновой хлеб, бурый рис, различные крупы и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

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