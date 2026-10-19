Популярная приправа оказалась способна снижать холестерин

Копченая паприка может благоприятно влиять на уровень холестерина и состав кишечной микрофлоры. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые провели эксперимент на 30 здоровых крысах — 16 самках и 14 самцах. В течение 30 дней животные получали обычный корм или рацион с добавлением 5% копченой или некопченой паприки. После этого исследователи оценили показатели крови, обмен веществ и состав кишечной микрофлоры.

Выяснилось, что у самок, получавших копченую паприку, были ниже уровни общего и «плохого» холестерина. Одновременно у них наблюдалось большее разнообразие кишечных бактерий и меньше жиров в кишечнике. Ученые предполагают, что изменения микрофлоры могут быть связаны с обменом жиров. При этом эффект зависел от пола животных и способа обработки специи.

Дополнительный анализ показал, что копченая и обычная паприка по-разному влияли на продукты обмена веществ. Возможно, дело в изменениях химического состава при копчении — в том числе в появлении соединений из древесного дыма. Повреждений внутренних органов, связанных с употреблением паприки, исследователи не обнаружили. Показатели крови и обмена веществ оставались в норме. Так что паприка — не только вкусная, но и потенциально полезная специя.

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