Диетолог Фильо назвал группу людей, которым нельзя есть бананы

Бананы полезны, но одной группе людей стоит ограничить их потребление. Об этом сообщает издание Terra.

По словам специалиста, регулярное употребление бананов улучшает работу кишечника, положительно влияет на сердце и мозг, укрепляет кости, психику и иммунитет, улучшает сон, восстанавливает мышцы и регулирует уровень глюкозы.

Но есть нюанс: пациентам с хроническими заболеваниями почек нужно есть этот фрукт под наблюдением врача. Даже здоровым людям Фильо не советует съедать больше двух бананов в день. И еще один момент: чем спелее фрукт, тем больше крахмала превращается в простые сахара. Он становится слаще и легче усваивается.

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