Диетолог Фильо назвал группу людей, которым нельзя есть бананы

Диетолог Фильо посоветовал ограничить бананы людям с болезнями почек

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Бананы полезны, но одной группе людей стоит ограничить их потребление. Об этом сообщает издание Terra.

По словам специалиста, регулярное употребление бананов улучшает работу кишечника, положительно влияет на сердце и мозг, укрепляет кости, психику и иммунитет, улучшает сон, восстанавливает мышцы и регулирует уровень глюкозы.

Но есть нюанс: пациентам с хроническими заболеваниями почек нужно есть этот фрукт под наблюдением врача. Даже здоровым людям Фильо не советует съедать больше двух бананов в день. И еще один момент: чем спелее фрукт, тем больше крахмала превращается в простые сахара. Он становится слаще и легче усваивается.

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