Главная опасность ранних арбузов оказалась не в нитратах: какие нельзя покупать в июле

С появлением первых арбузов многие начинают опасаться нитратов и откладывают покупку до августа. Однако, как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» нутрициолог Мария Румянцева, главная опасность ранних арбузов связана вовсе не с этим.

По словам специалиста, страх перед нитратами во многом преувеличен. Арбузы, которые продаются в официальных магазинах и на легальных рынках, проходят обязательный контроль безопасности. При этом определить содержание нитратов по цвету мякоти, желтым прожилкам или другим внешним признакам невозможно — сделать это можно только в лаборатории.

«Сам по себе ранний арбуз не становится опасным только потому, что появился в продаже в июне или июле. Обычно это тепличная продукция или импортные поставки. Куда важнее то, где именно вы его покупаете и как он хранился», — подчеркнула Румянцева.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Эксперт советует отказаться от покупки арбузов на стихийных придорожных развалах. В таких местах невозможно убедиться, что продавцы соблюдают санитарные требования и обеспечивают правильные условия хранения.

Особенно осторожно стоит относиться к уже разрезанным арбузам. После нарушения целостности кожуры сладкая мякоть становится благоприятной средой для размножения бактерий. При этом покупатель не может знать, когда плод был разрезан и сколько времени находился без холодильного оборудования.

«Даже если продавец уверяет, что разрезал арбуз только что, проверить это невозможно. Намного безопаснее купить целый плод и разрезать его уже дома», — отметила нутрициолог.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Мария Румянцева добавила, что с точки зрения питания арбуз — полезный продукт. Он почти полностью состоит из воды, содержит витамин C, калий и антиоксиданты, при этом отличается низкой калорийностью. Для большинства здоровых людей безопасной считается порция около 200–300 граммов за один прием.

Людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью полностью отказываться от арбуза не нужно. Важно лишь контролировать размер порции и учитывать общее количество углеводов в рационе.

По словам специалиста, ждать августа исключительно из-за страха перед нитратами нет необходимости. Поздние арбузы обычно выигрывают не безопасностью, а вкусом: в конце лета на прилавках появляется больше местной продукции, которая чаще оказывается более сладкой и спелой.

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