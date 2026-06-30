Выросли на грядке или собраны в лесу: какие ягоды полезнее

Дачники спорят: лесная земляника — кладезь витаминов, а садовая клубника — просто «вода». Нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие ягоды на самом деле полезнее и от чего зависит их польза для здоровья.

Многие уверены, что дикие ягоды однозначно выигрывают у культурных. И доля правды в этом есть.

«Лесные ягоды полезнее, потому что они мелкие и „закаленные“. В дикой природе им приходится бороться за выживание с погодой и вредителями, поэтому они вырабатывают кучу защитных веществ — антиоксидантов», — пояснила Ольга Ромашина.

Кроме того, у лесной черники или земляники кожицы больше, чем водянистой мякоти. А именно в кожице, по словам эксперта, и заключается вся главная польза.

Сахар: в клубнике не больше, чем в землянике?

Считается, что садовая клубника слаще и вреднее из-за высокого содержания сахара. Однако эксперт опровергла этот миф.

«В садовой клубнике сахара не больше, чем в лесной землянике. Просто в лесной ягоде много природных кислот, которые маскируют сладость, поэтому она кажется с кислинкой. А садовая клубника крупная и водянистая, вкус у нее мягче, но сахара там столько же или даже меньше», — объяснила нутрициолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Чистота: лес — не всегда стерилен

Сторонники «дикого» сбора часто апеллируют к экологии: в лесу ягоды никто не опрыскивает химикатами. Это правда, но есть нюанс.

«В лесу ягоды как губка впитывают грязь из воздуха и земли. Если собирать их рядом с трассой или заводами, они будут токсичными», — предупредила эксперт.

На своей же грядке процесс полностью контролируется. Если не заливать кусты «химией» и удобрениями, ягоды будут идеально чистыми и безопасными, добавила Ромашина.

«Если подытожить: лесные ягоды — это мощный концентрат витаминов, но их сложно собрать много. Садовые ягоды чуть „разбавлены“ водой, но за счет того, что их можно съесть целую тарелку, вы получите ровно ту же пользу», — резюмировала нутрициолог.

Клубника — не просто вкусная летняя ягода, а настоящий суперфуд. В ней витамина С больше, чем в лимоне, а антоцианы, калий и магний делают сосуды эластичнее и снижают давление. Причем полезна не только мякоть: именно яркий красный цвет — маркер того, что ягода богата антиоксидантами и защищает клетки от старения.