Китай продлевает безвиз для россиян: куда и когда поехать в Поднебесную, если еще не успели

Пекин готовится продлить безвизовый режим для россиян еще на год. Турагент Евгения Журавлева перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» лучшие направления для отдыха в Китае по сезонам, куда стоит съездить тем, кто еще не успел.

На данный момент безвиз на поездки россиян в Китай действует в тестовом режиме до 14 сентября 2026 года — поехать в КНР можно по загранпаспорту на срок до 30 дней. Как сообщили «Известия» со ссылкой на МИД РФ, Пекин уведомил Москву о готовности продлить безвизовый режим еще на год. Граждане КНР также могут путешествовать в РФ без визы с 1 декабря 2025 года. Как подчеркнули в российском дипведомстве, за этот период серьезных проблем в осуществлении безвиза между сторонами не возникало, что дает основания договариваться о его продлении.

Китай — идеальное направление для круглогодичного отдыха, заявил турагент Евгения Журавлева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По ее словам, средняя стоимость тура в КНР на двоих (как на море, так и к знаковым достопримечательностям) в этом году начинается от 200 тыс. рублей, сюда входят перелет и проживание в отеле с завтраками. Не испортить визит в Поднебесную позволит выбор курорта по сезону.

Пляжный отдых в Китае: когда лететь

В ноябре на китайских морских курортах начинается сухой сезон, который продолжается до конца апреля. Период с конца осени до середины весны — идеальное время для пляжного отдыха и купания в Китае — без волн, дождей, тайфунов, чрезмерно высокой влажности и изнуряющей жары. Лучшим пляжным направлением эксперт назвала Хайнань.

«При планировании поездки стоит учесть, что в январе традиционно отмечается Китайский Новый год, из-за чего цены на отдых могут быть выше», — предупредила она.

Пекин, Шанхай и Гуанчжоу: как не страдать от жары на экскурсиях

Оптимальное время для того, чтобы осмотреть достопримечательности Китая, значимая часть которых сосредоточена в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге, — осень и весна. В городах устанавливается комфортная температура и сухая погода.

«С октября по ноябрь и с марта по май — идеальное время для того, чтобы погулять по Китаю, посмотреть достопримечательности. Весной природа расцветает, погода нормализуется, после зимы становится теплее. Осенью жара уже проходит, а холода еще не приходят», — отметила Журавлева.

Летом в Китае будет жарко везде, на морских курортах можно столкнуть с ливнями и даже тайфунами.

«Конечно, можно путешествовать в любое время. На любом курорте, в любом городе есть, чем себя занять, просто будет менее комфортная погода», — заключила турагент.

