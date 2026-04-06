Нельзя даже «Христос Воскресе»: почему РПЦ против икон и храмов на пасхальных яйцах

Для украшения пасхальных яиц не стоит использовать наклейки с изображениями храмов, икон и цитат из Библии. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил священник Русской православной церкви Владислав Береговой, объяснив, почему кажущаяся безобидной традиция считается недопустимой.

По словам Берегового, в последние годы широко распространена мода не просто красить яйца, а украшать их термонаклейками с самыми разными рисунками.

«Я категорически не рекомендую использовать наклейки с изображением икон, храмов и цитатами из Священного Писания, даже со словами „Христос Воскресе“ и даже с аббревиатурой. Потому что в конечном итоге все эти наклейки будут выкидываться в мусор. Соответственно, будут попираться священные символы христианства», — подчеркнул священник.

Он отметил, что в целом после празднования можно аккуратно срезать изображение с наклейки и отдельно его сжечь, но на практике так почти никто не делает.

«Если, конечно, вы готовы аккуратненько их срезать, а потом где‑то сжечь на огороде, загрязняя тем самым природу, то, конечно, пожалуйста. Но вряд ли у вас будет такая возможность», — сказал Береговой.

В качестве альтернативы священник советует выбирать термонаклейки с орнаментами без религиозных мотивов.

«Если вы не можете обойтись без термонаклеек, покупайте с красивыми узорами — под Гжель, под хохлому, что‑нибудь еще, но не с религиозными символами, дабы не стать в Великий праздник кощунником и попирателем», — резюмировал он.

