«Она спасала мне жизнь»: жених модели OnlyFans, которая за 6 часов переспала с 583 мужчинами, ответил хейтерам

Жених модели OnlyFans и порноактрисы Энни Найт, Генри Брейшо, публично высказался о профессии своей избранницы, встав на ее защиту перед волной критики в социальных сетях. Как пишет издание The Tab , пара обручилась в марте 2025 года, а спустя два месяца Энни Найт установила шокирующий рекорд, переспав за 6 часов с 583 мужчинами. Перед этим Брейшо, по словам модели, позвонил ей и пожелал удачи.

В Сети Брейшо часто сталкивается с осуждением из-за того, что позволяет невесте заниматься такой деятельностью. Однако он терпеливо и аргументированно отвечает каждому недоброжелателю.

«Она спасала мне жизнь чаще, чем я готов признаться, — говорится в одном из его комментариев. — Я ее опора, и вместе мы потрясающая команда», — добавил он.

В другом ответе он пояснил свою позицию, назвав порно работой, которой Найт занимается уже давно.

«Она прекрасный человек и мой лучший друг, — ответил он критику. — Очень верная и на все готовая ради меня. Непросто найти кого-то такого. Надеюсь, однажды тебе это удастся», — заключил мужчина.

На вопросы о безопасности невесты во время съемок Брейшо ответил, что за этим следит целая профессиональная команда, и все организовано на высоком уровне. Эта история в очередной раз демонстрирует, как современные пары пересматривают традиционные границы отношений.

