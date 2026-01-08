Неожиданный контент: чемпионка UFC Валентина Шевченко рассказала о своем профиле на OnlyFans

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в эксклюзивном интервью порталу « Спорт-Экспресс » раскрыла подробности своего присутствия на платформе OnlyFans, известной в первую очередь контентом для взрослых. Спортсменка объяснила, почему выбрала этот сервис и как он позволяет ей выстраивать новые форматы общения с фанатами, полностью переворачивая сложившиеся стереотипы.

Шевченко подчеркнула, что ее профиль на OnlyFans — это площадка для эксклюзивного, но далекого от вульгарности контента.

«Изначальная идея OnlyFans — тут нет никакой вульгарности. ... это место, где фанаты спортсмена... получают от него какой-то эксклюзивный контент», — заявила боец.

Она добавила, что спортсмен может показывать нюансы техники, детали тренировок или моменты личной жизни, которые не попадают в открытые социальные сети.

«Я же фокусируюсь на тренировках, на том, какое провождение времени мне нравится — там очень много рыбалки, охоты», — рассказала Шевченко.

Боец отметила, что платформа дает свободу для творчества и не диктует авторам, какой контент публиковать. По ее мнению, OnlyFans лишь отражает уровень фантазии создателя.

«Хорошая часть OnlyFans — что нет ограничений и что человек может реализовать себя в любом направлении. Только нужно быть более креативным», — считает она.

В интервью также были подведены спортивные итоги выдающегося для Шевченко 2025 года, в котором она одержала две убедительные победы — над Манон Фиоро и Вэйли Чжан. Несмотря на 37 лет, спортсменка демонстрирует пик формы: 11 побед в титульных боях UFC, девять защит титула и рекорд женских дивизионов по числу тейкдаунов (52 в титульных поединках). Эти достижения подтверждают ее статус одного из величайших бойцов в истории женского ММА, а о завершении карьеры речи пока не идет.

